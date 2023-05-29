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29 мая, 12:45

В Подмосковье задержали "Рэмбо" с полными гранат карманами

SHOT: В Волоколамске полиция задержала мужчину с семью гранатами в карманах

В Волоколамске задержали мужчину, у которого по карманам были распиханы почти десять гранат. При этом полиции он объяснил, что нашёл их в лесу, передаёт SHOT.

По данным телеграм-канала, 44-летний Владимир рассказал правоохранителям, что обнаружил необычную находку около деревни Ядрово. Дополнительно боеприпасы были снабжены металлическими скобами. Теперь их внимательно изучают специалисты. К слову, нашедший боеприпасы ранее уже был судим за угрозу убийством и неуплату средств на содержание детей.

Житель Белгородской области метнул гранату на участок несговорчивого соседа

Житель Белгородской области метнул гранату на участок несговорчивого соседа

Ранее Лайф рассказывал, что гранату нашли рядом с площадкой для выгула собак в московской Коммунарке. Подозрительный предмет обнаружил под деревом прохожий.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Николь Вербер
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