В Подмосковье задержали "Рэмбо" с полными гранат карманами
SHOT: В Волоколамске полиция задержала мужчину с семью гранатами в карманах
В Волоколамске задержали мужчину, у которого по карманам были распиханы почти десять гранат. При этом полиции он объяснил, что нашёл их в лесу, передаёт SHOT.
По данным телеграм-канала, 44-летний Владимир рассказал правоохранителям, что обнаружил необычную находку около деревни Ядрово. Дополнительно боеприпасы были снабжены металлическими скобами. Теперь их внимательно изучают специалисты. К слову, нашедший боеприпасы ранее уже был судим за угрозу убийством и неуплату средств на содержание детей.
Ранее Лайф рассказывал, что гранату нашли рядом с площадкой для выгула собак в московской Коммунарке. Подозрительный предмет обнаружил под деревом прохожий.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров