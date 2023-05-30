В КНДР объяснили, зачем нужен запуск разведывательного спутника
ЦТАК: КНДР запускает спутник для наблюдения за военными действиями США
Спутник, запуск которого КНДР анонсировала на июнь, будет наблюдать за военной деятельностью США. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Военный разведывательный спутник КНДР номер один, <…>, и различные разведывательные средства, которые должны пройти новые испытания, необходимы для отслеживания, наблюдения, распознавания, контроля и заблаговременного реагирования в режиме реального времени на опасные военные действия США и их приспешников", — сказал зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль.
По его словам, Штаты открыто проявляют "безрассудное стремление к агрессии". Пхеньян собирается всесторонне рассматривать существующие и нынешние угрозы и более основательно проводить мероприятия по укреплению средств сдерживания.
Ранее КНДР предупредила Международную морскую организацию (IMO), что запустит разведывательный спутник с 31 мая по 11 июня. Япония вместе с США и Южной Кореей будут настоятельно призывать Пхеньян отказаться от этих планов.
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