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30 мая, 17:20

В Кировской области нашли взрывчатку в кабинете участкового

В Кировской области найдена взрывчатка в кабинете участкового и работницы подразделения по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, случилось это в посёлке Оричи во время проверки порядка в служебных кабинетах. Под столом одного из сотрудников лежала стеклянная бутылка объёмом 0,7 литра с пластиковой пробкой. Как оказалось, внутри было 203 грамма бездымного пороха. Это взрывчатое вещество, которое применяется в огнестрельном оружии и артиллерии.

Теперь оперативники выясняют, как взрывчатка попала в кабинет полиции: подбросили ли её неизвестные, или принёс кто-то из сотрудников.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Пермском крае 48-летняя учительница чудом не взлетела на воздух со своим домом. Растопив печку, она думала кинуть в неё взрывчатку, однако вовремя одумалась. Приехавшая полиция выяснила, что внутрь деревяшки было заложено 45 граммов бездымного пороха. "Подрывника" задержали.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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