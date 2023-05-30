В Кировской области нашли взрывчатку в кабинете участкового

В Кировской области найдена взрывчатка в кабинете участкового и работницы подразделения по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, случилось это в посёлке Оричи во время проверки порядка в служебных кабинетах. Под столом одного из сотрудников лежала стеклянная бутылка объёмом 0,7 литра с пластиковой пробкой. Как оказалось, внутри было 203 грамма бездымного пороха. Это взрывчатое вещество, которое применяется в огнестрельном оружии и артиллерии.

Теперь оперативники выясняют, как взрывчатка попала в кабинет полиции: подбросили ли её неизвестные, или принёс кто-то из сотрудников.