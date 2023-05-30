Аналитик словами о плохом друге и хорошем враге высказался о победе Эрдогана
Аналитик Муртазин: Турции нужна Россия, потому что Россия делает её богаче
Переизбрание Реджепа Эрдогана на пост президента Турции — хорошее событие для России. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Это было ожидаемо, и это благо для России, потому что Эрдоган всё-таки в сторону России смотрит, в отличие от его визави, который смотрел в сторону Америки. Плохой друг под боком лучше, чем хороший враг", — отметил он.
Эксперт добавил, что политика Эрдогана отличается большей независимостью, и РФ ему очень нужна на фоне сильного экономического кризиса в Турции. Муртазин пояснил, что республика получает большую прибыль от России — в плане туризма, а также продажи овощей и фруктов в РФ.
Лайф напоминает: по результатам второго тура выборов главы Турции Реджеп Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллегу, подчеркнув большой вклад в развитие российско-турецких отношений.
ТАСС / Валерий Шарифулин