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30 мая, 18:59

Аналитик словами о плохом друге и хорошем враге высказался о победе Эрдогана

Аналитик Муртазин: Турции нужна Россия, потому что Россия делает её богаче

Переизбрание Реджепа Эрдогана на пост президента Турции — хорошее событие для России. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Это было ожидаемо, и это благо для России, потому что Эрдоган всё-таки в сторону России смотрит, в отличие от его визави, который смотрел в сторону Америки. Плохой друг под боком лучше, чем хороший враг", — отметил он.

Эксперт добавил, что политика Эрдогана отличается большей независимостью, и РФ ему очень нужна на фоне сильного экономического кризиса в Турции. Муртазин пояснил, что республика получает большую прибыль от России — в плане туризма, а также продажи овощей и фруктов в РФ.

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Лайф напоминает: по результатам второго тура выборов главы Турции Реджеп Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллегу, подчеркнув большой вклад в развитие российско-турецких отношений.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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