В Приморье открылся центр поддержки участников спецоперации и их семей

Во Владивостоке открыли приморский филиал государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки участников специальной военной операции и их семей. Как подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко, в нём, в частности, будут оказывать медицинскую, социальную и психологическую поддержку.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко открыл центр поддержки участников СВО. Видео © t.me / Кожемяко | официально

"Мы должны сделать всё, чтобы люди, приходя сюда, чувствовали себя окружёнными заботой, получали все те льготы, блага, которые государство может предоставить нашим героям и их близким. Здесь, в тылу, мы сделаем всё, чтобы семьи участников СВО не остались без внимания", — подчеркнул Кожемяко в ходе открытия центра.

По данным kp.ru, принимать людей в центре начнут уже с 1 июня. В число приоритетных задач учреждения входит консультация в оформлении различных документов: теперь все волнующие вопросы можно решить на месте в "одном окне" .

В центре, где работает 35 социальных координаторов, можно получить психологическую помощь, посетив комнату психологической разгрузки. Также участники СВО и члены их семей смогут пройти медико-социальную экспертизу, записаться в отделение общественных проектов, а также побывать в библиотеке. Взять с собой в центр можно и детей — за ними присмотрят в игровой комнате, пока родители будут решать свои вопросы. Вместе с этим эксперты помогут и в трудоустройстве.