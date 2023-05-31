МВД России объявило в розыск замначальника Генштаба ВСУ Колесника и ещё двух генералов

Министерство внутренних дел России объявило в розыск трёх украинских генералов, которые обвиняются в гибели более 500 мирных жителей Донбасса. Информация следует из базы ведомства.

В списке указаны первый замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Колесник, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Александр Локота, а также заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко. Статья, по которой они объявлены в розыск, не указана.