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31 мая, 04:19

МВД России объявило в розыск замначальника Генштаба ВСУ Колесника и ещё двух генералов

МВД России объявило в розыск трёх украинских генералов

Министерство внутренних дел России объявило в розыск трёх украинских генералов, которые обвиняются в гибели более 500 мирных жителей Донбасса. Информация следует из базы ведомства.

В списке указаны первый замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Колесник, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Александр Локота, а также заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко. Статья, по которой они объявлены в розыск, не указана.

Ранее вышеперечисленным генералам Следственным комитетом РФ было предъявлено обвинение по результатам сбора информации об огневых позициях ВСУ, с которых вёлся обстрел мирного населения и гражданских объектов. Тогда в ведомстве уточнили, что принимаются все необходимые меры к розыску и аресту обвиняемых.

ФСБ: ВСУ более двух тысяч раз обстреливали приграничные районы РФ с начала СВО

ФСБ: ВСУ более двух тысяч раз обстреливали приграничные районы РФ с начала СВО

Ранее МВД объявило в розыск главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, а также командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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