МВД России объявило в розыск замначальника Генштаба ВСУ Колесника и ещё двух генералов
МВД России объявило в розыск трёх украинских генералов
Министерство внутренних дел России объявило в розыск трёх украинских генералов, которые обвиняются в гибели более 500 мирных жителей Донбасса. Информация следует из базы ведомства.
В списке указаны первый замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Колесник, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Александр Локота, а также заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко. Статья, по которой они объявлены в розыск, не указана.
Ранее вышеперечисленным генералам Следственным комитетом РФ было предъявлено обвинение по результатам сбора информации об огневых позициях ВСУ, с которых вёлся обстрел мирного населения и гражданских объектов. Тогда в ведомстве уточнили, что принимаются все необходимые меры к розыску и аресту обвиняемых.
Unsplash