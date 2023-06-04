День Святой Троицы, День крановщика и борьбы с кариесом: Какие праздники и приметы 4 июня Сегодня очень важный день для православных, один из главных церковных праздников. А ещё сегодня мы поздравляем жителей одного из российских регионов и тех, без кого не появился бы ни один современный город. 3 июня, 21:01 В 2023 году 4 июня отмечается День Святой Троицы. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

День Святой Троицы

Вот несколько фактов о Дне Святой Троицы, который празднуют в этом году православные в России и за рубежом 4 июня: Называется День Святой Троицы, Пятидесятница, Троицын день.

Один из главных христианских праздников, в том числе у православных.

Православная церковь празднует День Святой Троицы в воскресенье, в день Пятидесятницы, 50-й день после Пасхи.

Входит в число двунадесятых праздников, то есть 12 важнейших в православии.

В этот день в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных служб в году.

По западнохристианской традиции в этот день празднуют Пятидесятницу, а День Святой Троицы — в следующее воскресенье.

В этот день есть традиция украшать храмы травой, ветвями деревьев, цветами. Также верующие приносят с собой в церковь несколько веток берёзы.

Международный день невинных детей — жертв агрессии

Предлагаем вам несколько фактов об отмечаемом сегодня Международном дне невинных детей — жертв агрессии: Отмечается каждый год 4 июня.

Был учреждён 19 августа 1982 года на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Палестине.

Международный день, памятные мероприятия могут проходить в любой стране.

Цель этого дня — попытка ощутить боль и страдания детей, подвергающихся физическому и моральному насилию.

Реальность такова, что при вооружённых конфликтах больше всего страдают наиболее уязвимые члены общества — дети. Как отмечают в ООН, многое ещё следует сделать для защиты 250 миллионов детей, которые живут в странах и на территориях, затронутых конфликтами.

День образования Ингушетии

Мы собрали несколько фактов о празднике, который сегодня отмечают в этой российской республике: Отмечается каждый год 4 июня.

В этот день в 1992 году Верховный Совет РФ принял закон об образовании Ингушской Республики в составе РФ.

Отмечается в Ингушетии довольно широко — концертами, играми, поздравлениями от представителей власти.

Интересно, что Ингушетия — самая молодая республика в составе нашей страны из тех, что были основаны в 90-х годах прошлого века. Она расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта — в его центральной части. В республике четыре района, пять городов республиканского подчинения. Административный центр — город Магас.

Горный пейзаж Ингушетии. Фото © Тимур Агиров / wikipedia.org

Международный день борьбы с кариесом

Информации об этом дне немного, мы собрали всё, что известно, и предлагаем ознакомиться: День международный, может отмечаться в любой стране.

Праздник неофициальный.

Считается, что он отмечается с 2013 года по инициативе одной из ассоциаций стоматологов.

Празднуется не очень широко.

В этот день могут проходить акции в стоматологических клиниках, раздаваться информационные материалы.

По данным Всемирной организации здоровья, во всём мире примерно 3,5 млрд человек страдают болезнями полости рта, три четверти из них проживают в странах со средним уровнем дохода. По оценкам ВОЗ, кариес постоянных зубов имеют 2 млрд человек в мире и 514 млн детей имеют кариес сменяемых зубов. Кариес поражает эмаль и дентин зуба. Название болезни с латинского переводится как "гниение". Обитающие во рту бактерии умеют вырабатывать молочную кислоту, которая разрушает слой эмали, что и приводит к кариесу. Постепенно на поверхности эмали возникает неровность, на которой скапливается большое количество пищи и бактерий, со временем кариозная полость увеличивается, пока не достигнет внутренней части зуба — пульпы.

Как защититься от кариеса: Соблюдать гигиену полости рта (чистить зубы, удалять зубной налёт).

Соблюдать диету (мягкая, богатая углеводами пища вызывает образование зубного налёта, недостаток витаминов и микроэлементов влияет на свойства слюны).

Периодически посещать стоматолога (не реже двух раз в год).

День крановщика

Сегодня, 4 июня 2023 года, в России отмечают профессиональный праздник — День крановщика. Фото © Агентство "Москва"

Изначально крановщики отмечали свой профессиональный праздник в День строителя, второе воскресенье августа, но с недавнего времени у них есть свой. Вот что о нём известно: Отмечается 4 июня каждого года, дата не передвигается.

Праздник профессиональный, неофициальный, российский.

В эту дату в 2014 году Минюст РФ зарегистрировал приказ "Об утверждении профессионального стандарта "Машинист крана".

Широко не отмечается, празднование проходит в коллективах.

Нужно отметить, что краны у большинства людей ассоциируются со строительством, однако на деле они работают далеко не только в этой отрасли. Например, есть портовые краны, подъёмные механизмы внутри огромных российских заводов, краны на железнодорожных вокзалах. Если среди ваших знакомых или близких есть крановщики, сегодня именно тот день, когда их можно поздравить и поблагодарить за такую нужную работу.

Именинники 4 июня

Сегодня, 4 июня 2023 года, именины у обладателей следующих замечательных имён: Василиск

Владимир

Данила

Иван

Макар

Михаил

Павел

София

Любовь Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает им здоровья и успехов!

Приметы 4 июня

День Василиска

В народном календаре 4 июня — это День Василиска. Дело в том, что православная церковь чтит в эту дату память племянника Феодора Тирона, мученика Василиска Хоманского. Он родился в III веке. За следование христианству был казнён правителем Агриппой в 308 году. Верующие перенесли его мощи и захоронили в поле, где потом был построен храм. В народе день 4 июня прозвали "Васильковый". Его связывали также с мифическим существом — Василиском. Это что-то вроде мини-дракона с головой петуха.

Поединок хорька с Василиском. Фото © Wikipedia / University of Toronto

Что нельзя делать 4 июня

В народе считалось, что нужно избегать любой серьёзной работы, иначе дела якобы не шли бы в гору.

В Василисков день нельзя было грустить.

Нельзя вспоминать о чём-то плохом, иначе невзгоды вернутся.

Жёнам было запрещено в День Василиска стричь мужа, так как считалось, что это укорачивает его жизнь.

Погодные приметы на 4 июня

Сильный ветер с севера — дождя несколько дней не будет.

Утром много росы — урожай будет богатым.

Жаркая погода — начало зимы будет холодным.

Утром дождь — снег будет ранним.

Авторы Вадим Андреев