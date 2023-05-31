Гладков сообщил о вывозе детей из Шебекинского и Грайворонского округов
Власти Белгородской области начинают вывоз детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что первые 300 человек будут отправлены в Воронеж.
"Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж", — написал Гладков в телеграм-канале.
Глава Белгородской области также добавил, что постарается проводить временно покидающих регион детей. Ранее Гладков сообщал, что Воронежская область примет на летний отдых детей из Белгородской области. Также власти ведут переговоры с Республикой Крым, Ставропольским краем и другими регионами страны об организации отдыха детей из приграничных населённых пунктов Белгородской области.
Ранее стало известно об обстреле ВСУ пункта временного размещения (ПВР), где находятся эвакуированные жители Шебекинского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки один человек погиб, двое получили ранения. Погибшим оказался охранник учреждения, сообщил губернатор. Два человека получили ранения, в тяжёлом состоянии они находятся в реанимации.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV