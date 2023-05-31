Гладков сообщил о вывозе детей из Шебекинского и Грайворонского округов

Власти Белгородской области начинают вывоз детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что первые 300 человек будут отправлены в Воронеж.

"Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж", — написал Гладков в телеграм-канале.

Глава Белгородской области также добавил, что постарается проводить временно покидающих регион детей. Ранее Гладков сообщал, что Воронежская область примет на летний отдых детей из Белгородской области. Также власти ведут переговоры с Республикой Крым, Ставропольским краем и другими регионами страны об организации отдыха детей из приграничных населённых пунктов Белгородской области.