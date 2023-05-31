Пригожин оценил визиты Инстасамки и Scally Milano к Мизулиной

"Если вы меня спросите, насколько интегрирована индустрия развлечений в крупную политику в мире, то я вам скажу: да, она интегрирована и всегда была. И когда говорят, что бизнес независим от власти в США, это абсолютная неправда. Потому что, если звезда зажигается, значит, это кому-то нужно", — сказал он в беседе с телеканалом "360".