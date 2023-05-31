Пригожин оценил визиты Инстасамки и Scally Milano к Мизулиной
Иосиф Пригожин посоветовал молодым музыкантам налаживать контакт с властью
Российским исполнителям нужно налаживать контакты с властью. Музыканты должны уважать свою страну, если хотят работать на её территории, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Таким образом он прокомментировал визит молодых рэперов к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
"Если вы меня спросите, насколько интегрирована индустрия развлечений в крупную политику в мире, то я вам скажу: да, она интегрирована и всегда была. И когда говорят, что бизнес независим от власти в США, это абсолютная неправда. Потому что, если звезда зажигается, значит, это кому-то нужно", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Продюсер также высказался против ненормативной лексики в публичном пространстве: Пригожин не хочет, чтобы вокруг его детей и внуков царила обстановка пошлости. По его мнению, для популярности необязательно вести скандальный образ жизни.
Ранее Лайф писал о том, что рэп-исполнители Инстасамка и Scally Milano встретились с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и пообещали убрать из песен упоминания наркотиков и развратного образа жизни. Мизулину также посетила исполнительница Hofmannita.
ТАСС / Сергей Савостьянов