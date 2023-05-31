Пытавшийся сбежать на Украину и воевать за ВСУ россиян получил ещё одну статью

Напомним, в апреле в Брянской области на границе поймали молодого человека, который пытался уехать на Украину, чтобы стать членом группировки "Русский добровольческий корпус" (РДК). На допросе он заявил, что перед Новым годом якобы поджёг военкомат в родном городе в доказательство верности ВСУ. Однако никаких поджогов в то время зафиксировано не было. Также задержанный сообщил, что, когда его кандидатуру согласовали, киевский куратор дал инструкции выехать из РФ и через несколько стран добраться до Украины. Но тот не послушал и решил сократить путь — поехал через Брянскую область, где и попался пограничникам. С собой у него были нож, резиновая лодка и около 120 тысяч рублей. Тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело за попытку незаконного пересечения границы.