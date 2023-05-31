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31 мая, 09:00

Пытавшийся сбежать на Украину и воевать за ВСУ россиян получил ещё одну статью

<p>Житель Новошахтинска, который пытался уехать на Украину. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52248" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Житель Новошахтинска, который пытался уехать на Украину. Обложка © SHOT

В отношении россиянина, который пытался уехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ, возбудили ещё одно уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

На 23-летнего жителя Новошахтинска завели дело за покушение на госизмену. По этой статье ему грозит до 20 лет колонии.

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Напомним, в апреле в Брянской области на границе поймали молодого человека, который пытался уехать на Украину, чтобы стать членом группировки "Русский добровольческий корпус" (РДК). На допросе он заявил, что перед Новым годом якобы поджёг военкомат в родном городе в доказательство верности ВСУ. Однако никаких поджогов в то время зафиксировано не было. Также задержанный сообщил, что, когда его кандидатуру согласовали, киевский куратор дал инструкции выехать из РФ и через несколько стран добраться до Украины. Но тот не послушал и решил сократить путь — поехал через Брянскую область, где и попался пограничникам. С собой у него были нож, резиновая лодка и около 120 тысяч рублей. Тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело за попытку незаконного пересечения границы.

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19-летний россиянин пытался пробраться на Украину, чтобы вступить в ВСУ

Иван Косицын
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