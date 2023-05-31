Немецкие правозащитники заявили о русофобии в одном из крупнейших банков

Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) заявила о русофобской политике одного из крупнейших банков ФРГ — Сommerzbank. По данным правозащитников, финучреждение начало закрывать счета наших соотечественников, также люди жалуются на проблемы с транзакциями.

Прежде всего речь идёт о гражданах России с ПМЖ в Германии, смешанных семьях, один из членов которых имеет российский паспорт, сотрудниках компаний, руководителями или партнёрами которых являются россияне. Кроме того, нарушения фиксировались не только по отношению к нашим соотечественникам, но и к гражданам Украины, Белоруссии, Казахстана и Израиля. В VADAR поясняют, что всех их объединяет русский язык или "русский культурный код".

"Сommerzbank проявляет нездоровую инициативу на основании недобросовестно изученных нормативов ЕС. Есть многочисленные примеры, когда без всяких на то оснований деньги, поступающие из стран СНГ на закупку товаров, возвращаются на счёт отправителя. Такая политика банка является дискриминацией. Мы призываем жителей Германии не пользоваться услугами Сommerzbank до момента, пока руководство банка не предоставит объяснений дискриминационной политики", — подчеркнул председатель правления VADAR Ульрих Ойме.