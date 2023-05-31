Опубликовано видео жуткого убийства главы села в Дагестане

Мужчина вышел из автомобиля с оружием, после чего подошёл к главе села. Спустя несколько секунд злоумышленник в упор выстрелил в жертву. Байрамбегов упал, а преступник произвёл контрольный выстрел. Тут же подбежали свидетели преступления. Стрелок при этом сел в машину и уехал.