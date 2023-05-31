Опубликовано видео жуткого убийства главы села в Дагестане
В Дагестане камера сняла на видео убийство главы села
Момент убийства главы дагестанского села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова попал в объектив камеры видеонаблюдения. Видео публикует телеграм-канал SHOT.
Момент убийства главы села Рубас в Дагестане. Видео © SHOT
Мужчина вышел из автомобиля с оружием, после чего подошёл к главе села. Спустя несколько секунд злоумышленник в упор выстрелил в жертву. Байрамбегов упал, а преступник произвёл контрольный выстрел. Тут же подбежали свидетели преступления. Стрелок при этом сел в машину и уехал.
Напомним, днём 31 мая был застрелен на улице глава села Рубас Дербентского района Гаджикурбан Байрамбегов. Подозреваемый в убийстве 58-летний местный житель уже задержан. Злоумышленник сам сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что у него с Гаджикурбаном был серьёзный конфликт из-за недвижимости — глава села якобы лишил его жилья.