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31 мая, 12:31

Опубликовано видео жуткого убийства главы села в Дагестане

В Дагестане камера сняла на видео убийство главы села

Момент убийства главы дагестанского села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова попал в объектив камеры видеонаблюдения. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

Момент убийства главы села Рубас в Дагестане. Видео © SHOT

Мужчина вышел из автомобиля с оружием, после чего подошёл к главе села. Спустя несколько секунд злоумышленник в упор выстрелил в жертву. Байрамбегов упал, а преступник произвёл контрольный выстрел. Тут же подбежали свидетели преступления. Стрелок при этом сел в машину и уехал.

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Напомним, днём 31 мая был застрелен на улице глава села Рубас Дербентского района Гаджикурбан Байрамбегов. Подозреваемый в убийстве 58-летний местный житель уже задержан. Злоумышленник сам сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что у него с Гаджикурбаном был серьёзный конфликт из-за недвижимости — глава села якобы лишил его жилья.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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