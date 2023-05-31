Москва обвинила Киев в блокировании всех инициатив по безопасности ЗАЭС

Украина заблокировала все инициативы главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

"Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трёхсторонних договорённостей, затем та же участь постигла и формат двух отдельных двусторонних договорённостей Россия – МАГАТЭ и Украина – МАГАТЭ", — отметили в ведомстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что Украина отвергла предложение о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. В министерстве напомнили, что данная инициатива Гросси, которая была анонсирована после посещения ЗАЭС 1 сентября прошлого года, включала в себя важные элементы, выполнение которых прекратило бы нападения Украины на станцию.

В ведомстве добавили, что гендиректором МАГАТЭ и секретариатом агентства при содействии РФ проделана большая работа в этом направлении, но из-за недоговороспособности киевских властей и их нежелания взять на себя обязательства не обстреливать станцию реализовать эту инициативу так и не получилось.