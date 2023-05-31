Москва обвинила Киев в блокировании всех инициатив по безопасности ЗАЭС
МИД РФ: Киев заблокировал все инициативы главы МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС
Украина заблокировала все инициативы главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
"Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трёхсторонних договорённостей, затем та же участь постигла и формат двух отдельных двусторонних договорённостей Россия – МАГАТЭ и Украина – МАГАТЭ", — отметили в ведомстве.
В МИД РФ также подчеркнули, что Украина отвергла предложение о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. В министерстве напомнили, что данная инициатива Гросси, которая была анонсирована после посещения ЗАЭС 1 сентября прошлого года, включала в себя важные элементы, выполнение которых прекратило бы нападения Украины на станцию.
В ведомстве добавили, что гендиректором МАГАТЭ и секретариатом агентства при содействии РФ проделана большая работа в этом направлении, но из-за недоговороспособности киевских властей и их нежелания взять на себя обязательства не обстреливать станцию реализовать эту инициативу так и не получилось.
Ранее сообщалось, что Киев готовится в скором времени организовать провокацию на Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию. Цель украинских властей — прервать работу миссии МАГАТЭ на станции, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал жёсткий ответ Москвы на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар.
ТАСС / AP