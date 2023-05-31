"Был шокирован": Дуарте рассказал о первой поездке в московском метро

Защитник "Спартака" Алексис Дуарте рассказал о первой поездке в московском метро. Из парагвайского "Серро Портеньо" он перешёл в столичный клуб в январе 2023 года. Он признался, что в подземку спустился из любопытства, так как много слышал о красоте станций российского метрополитена.

"Очень испугался, если честно. Был шокирован тем, как глубоко под землю нужно спускаться на эскалаторе. Как такое возможно? Но мне было очень интересно, что это такое. Из любопытства спустился", — рассказал Дуарте "Спорт-Экспрессу".

Дуарте рассказал, что до центра так и не доехал, хоть и знал, что самая красота находится там. Не говоря ни на русском, ни на английском, на такое "путешествие" решился с проводником. Любопытства хватило на небольшую поездку.

"Ну, с нами был русскоговорящий человек, так что всё было безопасно. Проехали пару станций, посмотрели, что к чему, и вышли на улицу", — заключил Дуарте.