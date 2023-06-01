Над Запорожской областью сбит украинский Су-25

Российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Новоандреевка Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Также Конашенков добавил, что уничтожено 17 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Площанка, Куземовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Тоненькое и Георгиевка Донецкой Народной Республики.