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Опубликовано 1 июня 2023, 10:34

Над Запорожской областью сбит украинский Су-25

Средства ПВО России сбили украинский самолёт Су-25 и 17 беспилотников

Российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Новоандреевка Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Также Конашенков добавил, что уничтожено 17 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Площанка, Куземовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Тоненькое и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что российские войска на Донецком направлении уничтожили до 395 украинских военных за прошедшие сутки. А в районе населённого пункта Удачное был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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Getty Images / Giovanni Colla

Иван Косицын
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