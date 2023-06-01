Пушилин рассказал о попытках ВСУ отбить Артёмовск

Российские военные купируют попытки Вооружённых сил Украины вернуть утраченные позиции в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, украинская сторона предпринимает попытки отбить город — и Пушилин считает это закономерным. Он отметил, что противник пытается вернуть позиции после освобождения любого населённого пункта.

"На данном этапе, по той информации, которая у меня есть, эти попытки купируются нашими подразделениями", — рассказал Пушилин в кулуарах форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?"