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Опубликовано 1 июня 2023, 10:42
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Пушилин рассказал о попытках ВСУ отбить Артёмовск

Пушилин: ВСУ пытаются отбить Артёмовск, но эти попытки купируются

Российские военные купируют попытки Вооружённых сил Украины вернуть утраченные позиции в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, украинская сторона предпринимает попытки отбить город — и Пушилин считает это закономерным. Он отметил, что противник пытается вернуть позиции после освобождения любого населённого пункта.

"На данном этапе, по той информации, которая у меня есть, эти попытки купируются нашими подразделениями", — рассказал Пушилин в кулуарах форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?"

Пушилин показал, как будет выглядеть медаль "За освобождение Артёмовска"
Пушилин показал, как будет выглядеть медаль "За освобождение Артёмовска"

Напомним, Артёмовск полностью освободили 20 мая. Операция длилась 224 дня, в ней принимали участие ЧВК "Вагнер", авиация и артиллерия Южной группировки войск.

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ТАСС

Илья Суриков
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