Очевидица рассказала, что после падения беспилотника под Калугой "дом подпрыгнул"

Очевидица падения беспилотника под Калугой заявила, что у неё "подпрыгнул" дом. Женщина ощутила ударную волну. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "360" . Когда всё произошло, местная жительница находилась дома, дверь на улицу была открыта.

"Именно бабахнуло, простите, хлопком я не могу это назвать. У меня дом старенький, возникло такое ощущение, что он подпрыгнул. Ударная волна была сильная", — отметила она.

Женщина добавила, что звук был коротким, однако очень громким. Недалеко от её дома есть карьер, где добывают песок, и гул при этом стоит раскатистый, то есть совсем не такой, какой был во время взрыва. Женщина выскочила на улицу, но дыма не видела. Она уточнила, что до посёлка Товарково, где всё случилось, от её дома свыше восьми километров.