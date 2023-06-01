Сбитым под Калугой беспилотником оказался советский Ту-141 "Стриж"
Сбитым в районе села Товарково в Калужской области беспилотником оказался советский Ту-141 "Стриж". Такой вывод сделан после изучения обломков, сообщает SHOT.
Место падения беспилотника в районе села Товарково в Калужской области. Видео © Telegram / SHOT
Украинские военные переделывают советский беспилотник, чтобы использовать его как дрон-камикадзе. Они устанавливают на нём дополнительный топливный бак и начиняют взрывчаткой. Такие БПЛА могут пролетать до 1000 километров.
Такие беспилотники уже прилетали в Калужскую область. Например, 17 мая обломки находили у трассы А108, 6 февраля — в лесу. Кроме того, 26 марта начинённый взрывчаткой беспилотник упал в Киреевске под Тулой.
Ранее Лайф писал о том, что в Калужской области сбили беспилотник самолётного типа. После себя он оставил огромную воронку.
Telegram / SHOT