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1 июня, 11:25

Сбитым под Калугой беспилотником оказался советский Ту-141 "Стриж"

Сбитым в районе села Товарково в Калужской области беспилотником оказался советский Ту-141 "Стриж". Такой вывод сделан после изучения обломков, сообщает SHOT.

Место падения беспилотника в районе села Товарково в Калужской области. Видео © Telegram / SHOT

Украинские военные переделывают советский беспилотник, чтобы использовать его как дрон-камикадзе. Они устанавливают на нём дополнительный топливный бак и начиняют взрывчаткой. Такие БПЛА могут пролетать до 1000 километров.

"Его сбили": Лайф публикует первое видео с места падения беспилотника под Калугой

"Его сбили": Лайф публикует первое видео с места падения беспилотника под Калугой

Такие беспилотники уже прилетали в Калужскую область. Например, 17 мая обломки находили у трассы А108, 6 февраля — в лесу. Кроме того, 26 марта начинённый взрывчаткой беспилотник упал в Киреевске под Тулой.

Ранее Лайф писал о том, что в Калужской области сбили беспилотник самолётного типа. После себя он оставил огромную воронку.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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