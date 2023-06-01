Сбитым под Калугой беспилотником оказался советский Ту-141 "Стриж"

Сбитым в районе села Товарково в Калужской области беспилотником оказался советский Ту-141 "Стриж". Такой вывод сделан после изучения обломков, сообщает SHOT.

Место падения беспилотника в районе села Товарково в Калужской области. Видео © Telegram / SHOT

Украинские военные переделывают советский беспилотник, чтобы использовать его как дрон-камикадзе. Они устанавливают на нём дополнительный топливный бак и начиняют взрывчаткой. Такие БПЛА могут пролетать до 1000 километров.

Такие беспилотники уже прилетали в Калужскую область. Например, 17 мая обломки находили у трассы А108, 6 февраля — в лесу. Кроме того, 26 марта начинённый взрывчаткой беспилотник упал в Киреевске под Тулой.