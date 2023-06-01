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1 июня, 12:05

"Время лечит": Директор "Ленкома" рассказал о состоянии режиссёра Панфилова

Директор "Ленкома" Варшавер: Панфилова скоро переведут в реабилитационный центр

Состояние советского и российского режиссёра Глеба Панфилова улучшилось, скоро его переведут в реабилитационный центр. Об этом заявил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Дела очень хорошие, потому что его переводят буквально скоро в реабилитационный центр. Какой центр, будет известно через несколько дней", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

Директор "Ленкома" опроверг сообщения об отключении Панфилова от аппарата ИВЛ. По его словам, режиссёр никогда не был подключён к такому оборудованию. Панфилова ежедневно навещает сын. Режиссёр пока не разговаривает, однако всё понимает. Варшавер подчеркнул, что для восстановления ему нужно время.

"Время лечит, не зря говорят", — отметил директор "Ленкома".

В "Ленкоме" сообщили об осложнениях у госпитализированного с инсультом Панфилова

В "Ленкоме" сообщили об осложнениях у госпитализированного с инсультом Панфилова

Напомним, 11 мая Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Народному артисту РСФСР 89 лет. Лайф сообщал, что Панфилов узнал сына и подал знаки.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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