"Время лечит": Директор "Ленкома" рассказал о состоянии режиссёра Панфилова
Директор "Ленкома" Варшавер: Панфилова скоро переведут в реабилитационный центр
Состояние советского и российского режиссёра Глеба Панфилова улучшилось, скоро его переведут в реабилитационный центр. Об этом заявил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
"Дела очень хорошие, потому что его переводят буквально скоро в реабилитационный центр. Какой центр, будет известно через несколько дней", — отметил он в беседе с телеканалом "360".
Директор "Ленкома" опроверг сообщения об отключении Панфилова от аппарата ИВЛ. По его словам, режиссёр никогда не был подключён к такому оборудованию. Панфилова ежедневно навещает сын. Режиссёр пока не разговаривает, однако всё понимает. Варшавер подчеркнул, что для восстановления ему нужно время.
"Время лечит, не зря говорят", — отметил директор "Ленкома".
Напомним, 11 мая Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Народному артисту РСФСР 89 лет. Лайф сообщал, что Панфилов узнал сына и подал знаки.
ТАСС / Валерий Шарифулин