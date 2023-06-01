"Время лечит": Директор "Ленкома" рассказал о состоянии режиссёра Панфилова

Состояние советского и российского режиссёра Глеба Панфилова улучшилось, скоро его переведут в реабилитационный центр. Об этом заявил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Дела очень хорошие, потому что его переводят буквально скоро в реабилитационный центр. Какой центр, будет известно через несколько дней", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

Директор "Ленкома" опроверг сообщения об отключении Панфилова от аппарата ИВЛ. По его словам, режиссёр никогда не был подключён к такому оборудованию. Панфилова ежедневно навещает сын. Режиссёр пока не разговаривает, однако всё понимает. Варшавер подчеркнул, что для восстановления ему нужно время.