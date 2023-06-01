Песков восхитился решением Хубезова покинуть должность в Госдуме ради поездки на фронт

Решение депутата Госдумы Дмитрия Хубезова покинуть должность главы Комитета по охране здоровья, чтобы отправиться в зону СВО, заслуживает восхищения. Таким мнением в беседе с журналистами в четверг поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле узнали о таком шаге Хубезова от журналистов.

"Что касается дальнейших планов упомянутого депутата, разумеется, если это будет как-то связано с поддержкой, с системной поддержкой специальной военной операции, это тоже будет заслуживать восхищения", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что той же высокой оценки заслуживают все люди, которые помогают нашим военным на фронте.