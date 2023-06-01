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Опубликовано 1 июня 2023, 12:22
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Песков восхитился решением Хубезова покинуть должность в Госдуме ради поездки на фронт

Решение депутата Госдумы Дмитрия Хубезова покинуть должность главы Комитета по охране здоровья, чтобы отправиться в зону СВО, заслуживает восхищения. Таким мнением в беседе с журналистами в четверг поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле узнали о таком шаге Хубезова от журналистов.

"Что касается дальнейших планов упомянутого депутата, разумеется, если это будет как-то связано с поддержкой, с системной поддержкой специальной военной операции, это тоже будет заслуживать восхищения", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что той же высокой оценки заслуживают все люди, которые помогают нашим военным на фронте.

"Кто-то может оказать помощь упаковкой лекарств, кто-то загрузить машину — и тот, и другой заслуживают восхищения", — сказали в Кремле.

Глава Минздрава Коми решил уйти добровольцем на СВО
Глава Минздрава Коми решил уйти добровольцем на СВО

Накануне Лайф писал, что депутат от "Единой России" Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности главы Комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вновь отправиться в зону специальной военной операции. Ранее 51-летний парламентарий уже принимал участие в СВО в составе добровольческого батальона. Он был награждён орденом Мужества.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Анна Исакова

Александр Юнашев
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