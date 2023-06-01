Песков восхитился решением Хубезова покинуть должность в Госдуме ради поездки на фронт
Решение депутата Госдумы Дмитрия Хубезова покинуть должность главы Комитета по охране здоровья, чтобы отправиться в зону СВО, заслуживает восхищения. Таким мнением в беседе с журналистами в четверг поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Кремле узнали о таком шаге Хубезова от журналистов.
"Что касается дальнейших планов упомянутого депутата, разумеется, если это будет как-то связано с поддержкой, с системной поддержкой специальной военной операции, это тоже будет заслуживать восхищения", — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что той же высокой оценки заслуживают все люди, которые помогают нашим военным на фронте.
"Кто-то может оказать помощь упаковкой лекарств, кто-то загрузить машину — и тот, и другой заслуживают восхищения", — сказали в Кремле.
Накануне Лайф писал, что депутат от "Единой России" Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности главы Комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вновь отправиться в зону специальной военной операции. Ранее 51-летний парламентарий уже принимал участие в СВО в составе добровольческого батальона. Он был награждён орденом Мужества.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Анна Исакова