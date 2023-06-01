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1 июня, 12:44

"Украинцы были нагло обмануты": Российский МИД тоже увидел в Украине "новый Афганистан"

В МИД РФ согласились с тем, что Зеленский сделал из Украины новый Афганистан

Министерство иностранных дел РФ поддержало заявление бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова о том, что Владимир Зеленский превратил страну в новый Афганистан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что украинцы были обмануты: при голосовании за Владимира Зеленского они рассчитывали на национальное примирение, восстановление сотрудничества с Россией и процветание своей страны. Однако вместо этого люди получили "воинствующий тоталитарный нацистский режим", который контролируют извне.

"Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на днях заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в новый Афганистан. Нам остаётся только согласиться с этим утверждением и констатировать, что украинцы были нагло и жестоко обмануты Зеленским и его подельниками", — отметила Захарова.

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Напомним, Азаров, заявивший, что Зеленский сделал из страны новый Афганистан, задался вопросом о том, насколько скоро Вашингтону надоест "его игрушка". Он предположил, что Западу важнее "пакостить России", чем жизни заложников киевского режима.


Обложка ©

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Илья Суриков
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