Министерство иностранных дел РФ поддержало заявление бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова о том, что Владимир Зеленский превратил страну в новый Афганистан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что украинцы были обмануты: при голосовании за Владимира Зеленского они рассчитывали на национальное примирение, восстановление сотрудничества с Россией и процветание своей страны. Однако вместо этого люди получили "воинствующий тоталитарный нацистский режим", который контролируют извне.

"Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на днях заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в новый Афганистан. Нам остаётся только согласиться с этим утверждением и констатировать, что украинцы были нагло и жестоко обмануты Зеленским и его подельниками", — отметила Захарова.