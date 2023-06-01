"Не просто цифры, а семьи, жизни": В СПЧ прокомментировали встречу Путина с главой фонда "Круг добра"

Фонд "Круг добра" — это пример того, как взрослые организовали поддержку маленьких сограждан, которые нуждаются в дорогостоящем, длительном лечении. Это в беседа с Лайфом отметила заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, директор АНО "Авторский центр "Мир семьи" Ирина Киркора. Так она прокомментировала сегодняшнюю встречу президента РФ Владимира Путина с главой фонда "Круг добра".

"Сегодня Александр Ткаченко представил президенту итоги работы. 7100 детей, которые уже получили на текущий момент поддержку, и 23 ребёнка с новых территорий. Это не просто цифры, это семьи, это жизни, это поддержка и возможность жить другой качественной жизнью, не переживая каждую ночь за здоровье своего ребёнка и возможность найти это лекарство, дорогостоящее зачастую", — сказала Ирина Киркора.

Она добавила, что сегодня, в День защиты детей, особая благодарность должна быть выражена тем взрослым, чей налог на доходы идёт в пользу фонда и покрывает расходы, необходимые для поддержки маленьких россиян.