Футболист Карпукас рассказал, на что тратит половину зарплаты
Футболист Карпукас: Хочу заработать футболом и полностью обеспечить семью
Полузащитник ФК "Локомотив", 20-летний Артём Карпукас рассказал газете "Спорт-Экспресс" об отношении к деньгам и признался, на что тратит половину зарплаты.
Футболист сообщил, что у него нет ощущения, что у него есть "горы всего" и он может себе всё позволить. Своей главной мотивацией он назвал отсутствие нужды как у родителей, так и у той семьи, которой он в будущем надеется обзавестись. Он также заявил, что у него нет времени на размышления о возможных тратах на развлечения.
"Отправляю родителям больше половины зарплаты. Не вижу в этом ничего особенного, такое воспитание", — заявил Карпукас.
Контракт футболиста с "Локомотивом" рассчитан до мая 2025 года. В этом сезоне Карпукас сыграл 33 матча, забив два гола и совершив одну результативную передачу.
Ранее Лайф писал, что "Локомотив" продлил соглашение с нападающим Артёмом Дзюбой. Первый тренер игрока Александр Шупляков заявил, что тот рад продлению контракта с футболистом.
ТАСС / Феоктистов Дмитрий