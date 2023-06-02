Футболист Карпукас рассказал, на что тратит половину зарплаты

Футболист сообщил, что у него нет ощущения, что у него есть "горы всего" и он может себе всё позволить. Своей главной мотивацией он назвал отсутствие нужды как у родителей, так и у той семьи, которой он в будущем надеется обзавестись. Он также заявил, что у него нет времени на размышления о возможных тратах на развлечения.