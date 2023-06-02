Союз биатлонистов России обвинил Дмитрия Губерниева в "огульном хамстве"

Союз биатлонистов России (СБР) пожаловался на спортивного комментатора "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева. Соответствующее письмо президент СБР Виктор Майгуров направил генеральному продюсеру телеканала Александру Тащину. Оно появилось в распоряжении "Спорт-Экспресса".

Как отмечается в тексте письма, Губерниев регулярно выступает с оскорблениями в адрес как всей организации, так и его руководства, тем самым нанося репутационный ущерб их сотрудничеству.

"Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством", — говорится в письме.

Комментатор прокомментировал недовольство СБР в своём телеграм-канале.

"Я тоже не готов мириться! Мириться с огульной человеческой глупостью… И подлостью!" — написал Губерниев и прикрепил песню Владимира Высоцкого "Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное — невероятное" из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи".