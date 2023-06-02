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2 июня, 11:42

Песков: Россия будет добиваться учёта своих интересов в ситуации с Украиной

Сейчас на Западе всё чаще звучат заявления — пусть и пока абстрактные — о необходимости мирного процесса по Украине, однако во всех этих рассуждениях не принимают во внимание цели и озабоченности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва будет добиваться учёта своих интересов.

"Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом", отметил представитель Кремля.

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Напомним, что буквально сегодня, 2 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приветствует любую инициативу по Украине, которая сможет привести к мирным переговорам. По его словам, Штаты готовы поддержать усилия Китая, Бразилии и любой другой страны, которая поможет найти путь к "справедливому миру".


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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев
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