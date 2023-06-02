Песков: Россия будет добиваться учёта своих интересов в ситуации с Украиной
Сейчас на Западе всё чаще звучат заявления — пусть и пока абстрактные — о необходимости мирного процесса по Украине, однако во всех этих рассуждениях не принимают во внимание цели и озабоченности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва будет добиваться учёта своих интересов.
"Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что буквально сегодня, 2 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приветствует любую инициативу по Украине, которая сможет привести к мирным переговорам. По его словам, Штаты готовы поддержать усилия Китая, Бразилии и любой другой страны, которая поможет найти путь к "справедливому миру".
ТАСС / Михаил Терещенко