Песков: Россия будет добиваться учёта своих интересов в ситуации с Украиной

Сейчас на Западе всё чаще звучат заявления — пусть и пока абстрактные — о необходимости мирного процесса по Украине, однако во всех этих рассуждениях не принимают во внимание цели и озабоченности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва будет добиваться учёта своих интересов.

"Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом", — отметил представитель Кремля.