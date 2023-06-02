Приостановивший контракт со "Спартаком" Алекс Крал перешёл в немецкий "Унион"

"Переход в "Унион" — важный шаг для меня. После знакомства с Бундеслигой в прошлом сезоне я уверен, что мне не составит труда к ней привыкнуть. Развитие ["Униона"] в последние годы невероятно и очень впечатляет", — сказал Крал.

Чешский хавбек в 2019 году перешёл в "Спартак" из пражской "Славии". В составе красно-белых он провёл 60 матчей. После того как в прошлом году ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами, Крал подписал контракт с немецким "Шальке", который вылетел из Бундеслиги по итогам этого сезона. Также он выступал за английский "Вест Хэм" на правах аренды. Гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков в апреле сообщил, что Крал не хочет возвращаться в клуб.