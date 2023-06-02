Салливан упомянул холодную войну, говоря о стратегическом сотрудничестве США и РФ
Салливан заявил, что США надеются на стратегический диалог с РФ вопреки спорам
Вашингтон рассчитывает на диалог с Москвой по вопросу контроля над вооружениями, несмотря на наличие разногласий, как и в период холодной войны. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.
"Я хотел бы указать, что на протяжении холодной войны наши советские противники занимались различными видами военной агрессии, авантюризма, разрушительными действиями, но при этом участвовали в диалоге по контролю над вооружениями и стратегической стабильности с Соединёнными Штатами", — отметил он.
По его словам, Россия согласится на диалог, потому что "умеет отделять темы стратегической стабильности и ядерных рисков, связанных со статусом двух крупнейших ядерных держав, от других политических задач". Салливан добавил, что история взаимоотношений Москвы и Вашингтона демонстрирует умение стран идти на компромисс, учитывая свои и мировые интересы.
Напомним, в Госдепе заявили, что США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своего стратегического оружия, подпадающего под действие ДСНВ. По словам Салливана, это ответ Соединённых Штатов на приостановку Москвой выполнения условий договора. Однако уже сегодня стало известно, что Америка продолжит извещать Россию о запусках ракет.
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