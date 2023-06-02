Салливан упомянул холодную войну, говоря о стратегическом сотрудничестве США и РФ

Вашингтон рассчитывает на диалог с Москвой по вопросу контроля над вооружениями, несмотря на наличие разногласий, как и в период холодной войны. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Я хотел бы указать, что на протяжении холодной войны наши советские противники занимались различными видами военной агрессии, авантюризма, разрушительными действиями, но при этом участвовали в диалоге по контролю над вооружениями и стратегической стабильности с Соединёнными Штатами", — отметил он.