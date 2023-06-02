Не понравился КняZz: В Казахстане с билбордов и афиш вырезали псевдоним Андрея Князева
Mash: С рекламного билборда в Караганде вырезали надпись "КняZz"
В Казахстане вырезали надпись "КняZz" с билборда, на котором была размещена реклама концерта исполнителя в Караганде, сообщил Mash.
Постер с вырезанным псевдонимом КняZz. Видео © Telegram / Mash
Очевидцы, заснявшие видео, предположили, что причиной послужило наличие символов Z в псевдониме исполнителя, которые кого-то встревожили. Латинские буквы из псевдонима пропали и на казахстанском сайте по продаже билетов на концерт Князева.
Ранее Лайф писал о курьёзе: с выставки в честь "Короля и Шута" похитили жилетку Князева. На расследование потребовалось несколько дней, злоумышленник нашёлся — им оказался экс-вокалист и первый лидер группы "Коррозия металла" Александр Лазоревич.
ТАСС / Антон Новодережкин