Не понравился КняZz: В Казахстане с билбордов и афиш вырезали псевдоним Андрея Князева

В Казахстане вырезали надпись "КняZz" с билборда, на котором была размещена реклама концерта исполнителя в Караганде, сообщил Mash .

Очевидцы, заснявшие видео, предположили, что причиной послужило наличие символов Z в псевдониме исполнителя, которые кого-то встревожили. Латинские буквы из псевдонима пропали и на казахстанском сайте по продаже билетов на концерт Князева.