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2 июня, 16:12

Не понравился КняZz: В Казахстане с билбордов и афиш вырезали псевдоним Андрея Князева

Mash: С рекламного билборда в Караганде вырезали надпись "КняZz"

В Казахстане вырезали надпись "КняZz" с билборда, на котором была размещена реклама концерта исполнителя в Караганде, сообщил Mash.

Постер с вырезанным псевдонимом КняZz. Видео © Telegram / Mash

Очевидцы, заснявшие видео, предположили, что причиной послужило наличие символов Z в псевдониме исполнителя, которые кого-то встревожили. Латинские буквы из псевдонима пропали и на казахстанском сайте по продаже билетов на концерт Князева.

Андрей Князев из "Короля и Шута" объяснил, почему не будет воссоединения группы

Андрей Князев из "Короля и Шута" объяснил, почему не будет воссоединения группы

Ранее Лайф писал о курьёзе: с выставки в честь "Короля и Шута" похитили жилетку Князева. На расследование потребовалось несколько дней, злоумышленник нашёлся — им оказался экс-вокалист и первый лидер группы "Коррозия металла" Александр Лазоревич.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Юрий Лысенко
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