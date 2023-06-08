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Всемирный день океанов, День соцработника, Карпов день: Какие праздники и приметы 8 июня

Сегодня, 8 июня 2023 года, в России профессиональный праздник тех, для кого главная задача — забота о других. Также мы поздравляем жителей одного из регионов нашей большой страны. А в мировом масштабе сегодня мы должны задуматься, почему нашу планету называют голубой.

7 июня, 21:01
<p>8 июня отмечается Всемирный день океанов. Фото © Фото ООН / Т. Кели</p>

8 июня отмечается Всемирный день океанов. Фото © Фото ООН / Т. Кели

Всемирный день океанов

Всемирный день океанов призван напомнить всем землянам о той огромной роли, которую играют эти глобальные хранилища воды в жизни всей планеты. Вот несколько интересных фактов об этом празднике:

  • Всемирный день океанов отмечается во всём мире, в России в частности.
  • Отмечается ежегодно 8 июня, дата не переносится.
  • Это официальный памятный день ООН.
  • Учреждён Генассамблеей ООН 12 февраля 2009 года.
  • Цель дня — напоминать о пагубном влиянии человека на Мировой океан.
  • Каждый год тема у Всемирного дня океанов новая.
  • В этом году тема дня — "Планета Океан: Времена меняются".

Насколько человечество зависит от Мирового океана:

  • Для более чем миллиарда человек океан — основной источник белка.
  • Более трёх миллиардов человек зависят от биоразнообразия морских и прибрежных районов.
  • Океаны поглощают почти треть углекислого газа, который мы выбрасываем.
В июне отпразднуют Всемирный день океанов: что это за необычный праздник и кого можно с ним поздравлять

В июне отпразднуют Всемирный день океанов: что это за необычный праздник и кого можно с ним поздравлять

День социального работника в России

Отмечаемый сегодня в России праздник — День социального работника — уходит корнями глубоко в историю нашей страны. Вот несколько интересных фактов о нём:

  • Профессиональный праздник работников сферы социальной защиты.
  • Отмечается только в России.
  • Празднуется ежегодно 8 июня.
  • В этот день в 1701 году Пётр Первый издал указ "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых".
  • В современной России указ "О Дне социального работника" был подписан Президентом РФ 27 октября 2000 года.
День социального работника: Почему эта профессия так важна и нужна людям

День социального работника: Почему эта профессия так важна и нужна людям

Профессиональный праздник — День социального работника — в России несёт идею гуманизма и помощи ближним. В защите и поддержке нуждаются обездоленные, инвалиды, пенсионеры, другие незащищённые слои населения. Помощью им и занимаются социальные службы. Обязательно сегодня поздравьте работников соцслужб, если такие есть среди ваших близких и знакомых.

День Республики Карелия

8 июня отмечается День Республики Карелия. Фото © VK / 1vpetrozavodske

8 июня отмечается День Республики Карелия. Фото © VK / 1vpetrozavodske

Сегодня в России праздник одного из регионов нашей страны: отмечается День Республики Карелия. Вот какие интересные факты есть об этом празднике:

  • Российский региональный праздник.
  • Отмечается только в Республике Карелия.
  • Начало берёт 8 июня 1920 года, когда была создана Карельская трудовая коммуна.
  • Широко отмечается в республике — концертами, массовыми гуляньями.
  • В Карелии принято устраивать празднества Дня Республики в разных районах.
  • В 2023 году основные мероприятия пройдут в Питкярантском районе.
  • Дата основных торжеств тоже меняется, в этом году это будет 26 августа.

Карелия хорошо известна и за рубежом благодаря уникальным архитектурным и культурно-историческим объектам на островах Кижи, Валаам и на находящихся рядом с административной границей Карелии Соловецких островах. Они являются национальным достоянием России. Поздравляем всех жителей Карелии с Днём республики!

Обретение мощей преподобного чудотворца Макария

Сегодня в России отмечают День памяти Макария Калязинского — одного из святых Русской православной церкви. Вот что известно об этом празднике:

  • Отмечается каждый год 8 июня (26 мая по старому стилю), дата не переносится.
  • Религиозный православный праздник.
  • Не входит в число основных в православии.
  • В храмах совершаются посвящённые Макарию песнопения, молитвы.
Православные праздники в июне: Церковный календарь – 2023

Православные праздники в июне: Церковный календарь – 2023

Макарий Калязинский родился в селе Кожино под Тверью в семье бояр примерно в 1402 году. Женился в 18 лет, а после смерти супруги ушёл в Клобуковский монастырь города Кашина. Затем ушёл жить в пустынное место, где позже был основан Троицкий монастырь. Умер Макарий 17 марта 1483 года. Погребён в построенной им деревянной церкви. По преданию, в следующем веке были обнаружены его нетленные мощи.

Всемирный день петербургских кошек и котов

Один из котов Эрмитажа. Фото © Wikipedia / ewwl

Один из котов Эрмитажа. Фото © Wikipedia / ewwl

Сегодня список необычных праздников в России пополняет Всемирный день петербургских котов и кошек. Вот что известно об этом дне:

  • Отмечается ежегодно 8 июня.
  • Праздновать можно как в Петербурге, так и где угодно — он ведь "всемирный".
  • Праздник неофициальный, выходным считать его не приходится.
  • Точную дату появления праздника не установить, есть отсылки к 1999 году.
  • В честь этого дня в Петербурге проводят Котолимпиаду и выставки кошек.

История этого праздника, как утверждается, началась в 1999 году, когда петербургский предприниматель подарил городу две скульптуры — кота Елисея и кошку Василису. Праздник был учреждён "Митьками" — группой местных художников. Каждый может праздновать как захочет, но очевидно, что в эту дату нельзя забывать о героях дня — котах и кошках. Например, можно купить им лакомство, новую игрушку или просто подольше погладить и почесать, чтобы выразить свою любовь.

Именинники 8 июня

Сегодня, 8 июня 2023 года, отмечает именины актёр Георгий Мартиросян. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 8 июня 2023 года, отмечает именины актёр Георгий Мартиросян. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 8 июня 2023 года, день, когда с именинами поздравляют обладателей следующих замечательных имён.

Православные:

  • Аверкий
  • Александр
  • Алфей
  • Георгий (Егор, Юрий)
  • Елена
  • Иван
  • Карп
  • Макар.

Католические:

  • Максим
  • Медард.

Редакция Лайфа присоединяется к поздравлениям, желает именинникам здоровья и успехов.

Приметы 8 июня

8 июня отмечается Карпов день. Фото © Агентство "Москва"

8 июня отмечается Карпов день. Фото © Агентство "Москва"

Карпов день

В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. Карп — один из апостолов от семидесяти, то есть учеников Иисуса Христа, проповедовавших в I веке нашей эры. Апостолы от семидесяти почитаются в православной и католической церквях с отдельными днями памяти.

В народе же этот день прозвали Карп Карполов, или просто Карпов день. Как понятно уже из названия, считалось, что в эту дату хорошо ходить на рыбалку. Непременно нужно было отправляться туда с хорошим настроением, избегая неприятных мыслей. А вот женщинам 8 июня на пруды и реки ходить нельзя было. Наши предки были уверены, что так можно было разозлить русалок и они отомстят.

Также Карпов день считался днём печников. Их старались пригласить в дом, чтобы они осмотрели печь и при необходимости подремонтировали. Хозяйки угощали их за это караваем.

Приметы на 8 июня

  • Комары летают роем — погода будет хорошей.
  • Рыба плещется у поверхности — быть дождям.
  • Река поднялась — погода будет тёплой, опустилась — холодной и дождливой.
Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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