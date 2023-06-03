Рублёв считает заслуженным поражение от Сонего и вылет с "Ролан Гаррос"

Российский теннисист Андрей Рублёв считает заслуженным свой проигрыш итальянцу Лоренцо Сонего в третьем круге турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже. Спортсмен впервые в карьере уступил, ведя по сетам 2:0.

"Я играл так, что заслужил поражение. Надо как можно быстрее прийти в себя", — цитирует слова теннисиста официальный сайт "Ролан Гаррос".

Также спортсмен отметил, что единственный плюс поражения — это 2,5 недели на то, чтобы хорошо подготовиться к "траве". Рублёв отметил, что нужно многое улучшать, чтобы играть стабильно. Сейчас уровень игры спортсмен считает недостаточно хорошим.