Рублёв считает заслуженным поражение от Сонего и вылет с "Ролан Гаррос"
Российский теннисист Андрей Рублёв считает заслуженным свой проигрыш итальянцу Лоренцо Сонего в третьем круге турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже. Спортсмен впервые в карьере уступил, ведя по сетам 2:0.
"Я играл так, что заслужил поражение. Надо как можно быстрее прийти в себя", — цитирует слова теннисиста официальный сайт "Ролан Гаррос".
Также спортсмен отметил, что единственный плюс поражения — это 2,5 недели на то, чтобы хорошо подготовиться к "траве". Рублёв отметил, что нужно многое улучшать, чтобы играть стабильно. Сейчас уровень игры спортсмен считает недостаточно хорошим.
Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл бразильцу Тьяго Уайлду в матче первого круга "Ролан Гаррос". Игра закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.