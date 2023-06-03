В МИД отреагировали на контрмеры США по ДСНВ
Рябков: США предупреждали РФ о новых мерах по ДСНВ, это не стало неожиданностью
Здание МИД РФ. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
США предупредили Россию о новых мерах по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что решение Вашингтона не стало неожиданностью для Москвы.
"Это не стало для нас неожиданностью, потому что американцы некоторое время назад нас предупредили о том, что такие меры готовятся", — сказал он журналистам.
Замминистра уточнил, что американские власти предупредили Россию официально, однако сделали это в привычной для себя манере выдвижения условий из серии "вы должны то-то предпринять, тогда подобных мер не будет". Вместе с тем Рябков подчеркнул, что решение РФ о приостановке действия договора незыблимо и не зависит от любых контрмер США. Дипломат также напомнил, что говорить о полноформатном возвращении к ДСНВ можно будет только после отказа Соединённых Штатов от фундаментально враждебной политики в отношении РФ.
Напомним, ранее в Госдепе заявили о прекращении передачи России информации о статусе и местонахождении стратегического оружия США, подпадающего под действие ДСНВ. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал это ответом на приостановку Москвой выполнения условий договора. При этом позже он заявил, что Вашингтон продолжит уведомлять её о запусках ракет.