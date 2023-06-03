В МИД отреагировали на контрмеры США по ДСНВ

"Это не стало для нас неожиданностью, потому что американцы некоторое время назад нас предупредили о том, что такие меры готовятся", — сказал он журналистам.

Замминистра уточнил, что американские власти предупредили Россию официально, однако сделали это в привычной для себя манере выдвижения условий из серии "вы должны то-то предпринять, тогда подобных мер не будет". Вместе с тем Рябков подчеркнул, что решение РФ о приостановке действия договора незыблимо и не зависит от любых контрмер США. Дипломат также напомнил, что говорить о полноформатном возвращении к ДСНВ можно будет только после отказа Соединённых Штатов от фундаментально враждебной политики в отношении РФ.