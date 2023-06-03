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Опубликовано 3 июня 2023, 11:36

ВСУ потеряли более 220 бойцов на самом смертоносном участке фронта

МО РФ: Более 220 украинских военных уничтожено на Донецком направлении за сутки

Российские военные за сутки уничтожили более 220 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено более 220 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Также в ходе выполнения задач СВО в районе Отрадного ДНР нашим бойцам удалось поразить склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, за это время российская авиация совершила четыре самолётовылета, а артиллерия выполнила 42 огневые задачи.

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Донецкое направление является самым смертоносным участком фронта, исходя из сводок российского оборонного ведомства. Так, 1 июня сообщалось, что ВСУ потеряли там до 395 военных, а 31 мая — свыше 200.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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