Российские военные за сутки уничтожили более 220 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено более 220 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Также в ходе выполнения задач СВО в районе Отрадного ДНР нашим бойцам удалось поразить склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, за это время российская авиация совершила четыре самолётовылета, а артиллерия выполнила 42 огневые задачи.