В Израиле заявили, что неизвестные убили двух солдат у границы с Египтом

Двое израильских солдат были убиты во время перестрелки на границе с Египтом. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Инициировано расследование, нападавших ищут.

"Сегодня утром произошёл инцидент в области безопасности в зоне ответственности региональной бригады "Паран" (у границы с Египтом. — Прим. Лайфа). Двое солдат Армии обороны Израиля, мужчина и женщина, были убиты выстрелами у границы", — указано в заявлении.