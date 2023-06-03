Регион

Уведомления отключены

3 июня, 11:42

В Израиле заявили, что неизвестные убили двух солдат у границы с Египтом

Армия Израиля сообщила о гибели двух своих солдат на границе с Египтом

Двое израильских солдат были убиты во время перестрелки на границе с Египтом. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Инициировано расследование, нападавших ищут.

"Сегодня утром произошёл инцидент в области безопасности в зоне ответственности региональной бригады "Паран" (у границы с Египтом. — Прим. Лайфа). Двое солдат Армии обороны Израиля, мужчина и женщина, были убиты выстрелами у границы", — указано в заявлении.

Власти Израиля разгромили спонсируемую ЕС палестинскую школу

Власти Израиля разгромили спонсируемую ЕС палестинскую школу

Ранее сообщалось, что 14 мая израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Хотя 13 мая Израиль и Палестина договорились о прекращении огня, соглашение о тишине было достигнуто при посредничестве Египта.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA Press Wire / Nir Alon

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Израиль
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров