Во Флориде установили личность женщины, кофр с телом которой нашли 53 года назад

Полицейские установили личность женщины, чьё тело обнаружили во Флориде 53 года назад. Об этом информирует The New York Post.

Кофр с останками был найден в лесу возле города Сент-Питерсберг 31 октября 1969 года. На теле присутствовали следы насилия, но личность жертвы установить не смогли, хотя несколько раз делались попытки идентификации по образцам тканей. Помог расширенный анализ ДНК. Благодаря ему выяснили, что погибшая — 41-летняя Сильвия Атертон, мать пятерых детей.

Женщина никогда не числилась пропавшей без вести, несмотря на то что муж её скончался на 30 лет позже, в 1999 году. Кофр, в котором нашли несчастную, принадлежал её семье, хотя в Сент-Питерсберге она не проживала.

Одна из дочерей жертвы, узнав о результатах расследования, испытала шок и "печальное облегчение". Девочке было девять лет, когда мать уехала в Чикаго с новым мужем, сыном и двумя дочерями, а она с отцом и братом осталась в Аризоне.

Теперь полиция разыскивает детей, с которыми женщина переехала, чтобы попытаться получить сведения о её гибели.