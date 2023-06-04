ЦТАК: КНДР прекратит уведомлять Международную морскую организацию о пусках ракет
Резолюцию Международной морской организации (ИМО) в Пхеньяне воспринимают как декларацию отсутствия необходимости предупреждать организацию о запуске ракет. Об этом информирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Поскольку Международная морская организация отреагировала на заблаговременное уведомление нашей страны о запуске спутника принятием антисеверокорейской резолюции, мы будем считать это официальным выражением позиции организации, что в нашем заблаговременном уведомлении больше нет необходимости", — написал комментатор ЦТАК по международным проблемам Ким Мён Чхоль в статье под заголовком "Международная морская организация, которая стала подконтрольной Белому дому".
Чхоль отметил, что в будущем ИМО должна будет самостоятельно узнавать о времени запуска спутника и точках падения ракеты-носителя и реагировать. Кроме того, ИМО будет нести полную ответственность за все вызванные этим последствия.
В свою очередь, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон назвала вмешательством во внутренние дела страны рассмотрение Совбезом ООН вопроса о запуске Пхеньяном военного спутника. По её словам, это следует рассматривать как оскорбление и серьёзное искажение духа Устава ООН и как преднамеренное нарушение подлинной миссии организации.
Ранее Лайф писал, что 31 мая Северная Корея запустила космическую ракету, которая могла быть оснащена разведывательным спутником. По информации агентства Yonhap, её выпустили на южном направлении в сторону японского острова Окинава. Позднее она пропала с радаров.
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