ЦТАК: КНДР прекратит уведомлять Международную морскую организацию о пусках ракет

Резолюцию Международной морской организации (ИМО) в Пхеньяне воспринимают как декларацию отсутствия необходимости предупреждать организацию о запуске ракет. Об этом информирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Поскольку Международная морская организация отреагировала на заблаговременное уведомление нашей страны о запуске спутника принятием антисеверокорейской резолюции, мы будем считать это официальным выражением позиции организации, что в нашем заблаговременном уведомлении больше нет необходимости", — написал комментатор ЦТАК по международным проблемам Ким Мён Чхоль в статье под заголовком "Международная морская организация, которая стала подконтрольной Белому дому".

Чхоль отметил, что в будущем ИМО должна будет самостоятельно узнавать о времени запуска спутника и точках падения ракеты-носителя и реагировать. Кроме того, ИМО будет нести полную ответственность за все вызванные этим последствия.