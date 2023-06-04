Песков: Очередной пакет военной помощи Киеву приведёт лишь к росту напряжённости

Новые поставки Западом вооружений Киеву приведут лишь к большей напряжённости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

Так представитель Кремля прокомментировал обсуждение грядущих поставок оружия "из Франции, Германии, ракет с дальностью 500 и выше километров".

"Это качественно совсем другое вооружение, которое уже, скажем так, приведёт к очередному витку в спирали нагнетания напряжённости", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".