Песков: Очередной пакет военной помощи Киеву приведёт лишь к росту напряжённости
Новые поставки Западом вооружений Киеву приведут лишь к большей напряжённости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
Так представитель Кремля прокомментировал обсуждение грядущих поставок оружия "из Франции, Германии, ракет с дальностью 500 и выше километров".
"Это качественно совсем другое вооружение, которое уже, скажем так, приведёт к очередному витку в спирали нагнетания напряжённости", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".
Ранее в Белом доме сообщили, что Запад передал ВСУ всё вооружение для контрнаступления, поэтому "украинской армии нужно лишь приступить к активным действиям". На следующий день замглавы офиса Зеленского заявил, что для контрнаступления оружия Украине по-прежнему не хватает.
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