Минобороны: ВС России поразили пункты управления ВСУ у Славянска и Сум

ВС России поразили пункты управления ВСУ в районе Славянска ДНР и Сум, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены пункты управления украинских войск в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики и города Сумы", — сказал он.