Минобороны: ВС России поразили пункты управления ВСУ у Славянска и Сум
ВС России поразили пункты управления ВСУ в районе Славянска ДНР и Сум, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Поражены пункты управления украинских войск в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики и города Сумы", — сказал он.
Также в Минобороны сообщили об ударе высокоточным оружием по объектам на аэродромах ВСУ. По словам Игоря Конашенкова, цель была достигнута. Кроме того, российские военные уничтожили украинский цех по сборке беспилотников в Днепропетровске.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ