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Опубликовано 4 июня 2023, 11:44
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Минобороны: ВС России поразили пункты управления ВСУ у Славянска и Сум

ВС России поразили пункты управления ВСУ в районе Славянска ДНР и Сум, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены пункты управления украинских войск в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики и города Сумы", сказал он.

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Также в Минобороны сообщили об ударе высокоточным оружием по объектам на аэродромах ВСУ. По словам Игоря Конашенкова, цель была достигнута. Кроме того, российские военные уничтожили украинский цех по сборке беспилотников в Днепропетровске.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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