Полсотни полицейских пострадали в жёсткой стычке с левыми радикалами в Германии
ZDF: В Лейпциге почти 50 полицейских пострадали в ходе протестов левых радикалов
Беспорядки левых радикалов в Лейпциге. Обложка © Twitter / VoltaireVBD
Почти полсотни полицейских пострадали в ходе беспорядков, устроенных левыми радикалами в немецком городе Лейпциг (федеральная земля Саксония). Об этом сообщил глава местной полиции Рене Деммлер в эфире телеканала ZDF.
Беспорядки левых радикалов в Лейпциге. Видео © Twitter / Sprinter99880 / mz_storymakers
"50 стражей порядка пострадали. Деэскалации было добиться сложно", — заявил он, отметив, что 30 радикалов были задержаны.
Демонстранты бросали в стражей порядка камни и бутылки, жгли мусорные баки, запускали пиротехнику, дымовые шашки и перекрывали улицы. По подсчётам, в общей сложности в акции приняли участие около 1,5 тысячи человек.
Подобные акции происходят уже на протяжении нескольких дней. Изначально левые радикалы планировали организовать митинг в субботу — как ответ на приговор, вынесенный 31 мая одной из их соратниц, однако суд не дал на это разрешение. Поэтому в ночь на 3 июня они устроили погромы. Ранения тогда получили 23 правоохранителя. Протестующие так разбушевались, что даже повредили 17 полицейских автомобилей. По данным властей, причинённый ущерб оценивается в пятизначную сумму.
Ранее Лайф рассказывал, как жители Парижа "отметили" 1 Мая слезоточивым газом на масштабном митинге. Около 12 тысяч человек выполнили обещание и вышли на протесты против пенсионной реформы во Франции. По всей стране в акции приняли участие почти миллион человек.