Полсотни полицейских пострадали в жёсткой стычке с левыми радикалами в Германии

Демонстранты бросали в стражей порядка камни и бутылки, жгли мусорные баки, запускали пиротехнику, дымовые шашки и перекрывали улицы. По подсчётам, в общей сложности в акции приняли участие около 1,5 тысячи человек.

Подобные акции происходят уже на протяжении нескольких дней. Изначально левые радикалы планировали организовать митинг в субботу — как ответ на приговор, вынесенный 31 мая одной из их соратниц, однако суд не дал на это разрешение. Поэтому в ночь на 3 июня они устроили погромы. Ранения тогда получили 23 правоохранителя. Протестующие так разбушевались, что даже повредили 17 полицейских автомобилей. По данным властей, причинённый ущерб оценивается в пятизначную сумму.