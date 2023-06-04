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4 июня, 16:19

Власти Польши поспешили откреститься от связи с наёмниками, атаковавшими Белгородскую область

Пресс-секретарь Жарин: Власть Польши не имеет отношения к действиям польских наёмников

<p>Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область. Обложка © T.me / Polski Korpus Ochotniczy</p>

Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область. Обложка © T.me / Polski Korpus Ochotniczy

Власти Польши заявили, что не имеют отношения к действиям польских наёмников, воюющих на стороне ВСУ.

Участники организации, известной как "Польский добровольческий корпус", ранее утверждали о своей причастности к атаке на территорию Белгородской области. Сообщение было опубликовано в большом количестве польских СМИ, но его удалили спустя несколько часов после публикации.

Польские наёмники показали доказательства своего участия в атаке на Белгородскую область

Польские наёмники показали доказательства своего участия в атаке на Белгородскую область

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин в Twitter заявил, что "Польский добровольческий корпус" никак не связан ни с ВС Польши, ни с какой бы то ни было польской организацией.

"Действия польских добровольцев, поддерживающих Украину…, не следует ассоциировать с властями Польши", добавил политик.

Газета Washington Post рассказала об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область

Газета Washington Post рассказала об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область

Напомним, что ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что среди участвовавших в атаке на Белгородскую область были американцы и поляки. Об этом ему рассказала супруга бойца территориальной обороны, убитого во время диверсии.

Юрий Лысенко
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