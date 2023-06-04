Власти Польши поспешили откреститься от связи с наёмниками, атаковавшими Белгородскую область

Власти Польши заявили, что не имеют отношения к действиям польских наёмников, воюющих на стороне ВСУ.

Участники организации, известной как "Польский добровольческий корпус", ранее утверждали о своей причастности к атаке на территорию Белгородской области. Сообщение было опубликовано в большом количестве польских СМИ, но его удалили спустя несколько часов после публикации.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин в Twitter заявил, что "Польский добровольческий корпус" никак не связан ни с ВС Польши, ни с какой бы то ни было польской организацией.

"Действия польских добровольцев, поддерживающих Украину…, не следует ассоциировать с властями Польши", — добавил политик.