Власти Польши поспешили откреститься от связи с наёмниками, атаковавшими Белгородскую область
Пресс-секретарь Жарин: Власть Польши не имеет отношения к действиям польских наёмников
Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область. Обложка © T.me / Polski Korpus Ochotniczy
Власти Польши заявили, что не имеют отношения к действиям польских наёмников, воюющих на стороне ВСУ.
Участники организации, известной как "Польский добровольческий корпус", ранее утверждали о своей причастности к атаке на территорию Белгородской области. Сообщение было опубликовано в большом количестве польских СМИ, но его удалили спустя несколько часов после публикации.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин в Twitter заявил, что "Польский добровольческий корпус" никак не связан ни с ВС Польши, ни с какой бы то ни было польской организацией.
"Действия польских добровольцев, поддерживающих Украину…, не следует ассоциировать с властями Польши", — добавил политик.
Напомним, что ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что среди участвовавших в атаке на Белгородскую область были американцы и поляки. Об этом ему рассказала супруга бойца территориальной обороны, убитого во время диверсии.