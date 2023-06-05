Протоиерей Ткаченко рассказал, как в Петербурге появился фонд "Детский хоспис"

Хоспис для детей и взрослых в Санкт-Петербурге 1 июня отметил 20 лет со дня открытия. За этой цифрой скрывается серьёзная и кропотливая работа его сотрудников, которые и по сей день помогают людям с неизлечимыми заболеваниями. В беседе с газетой "Петербургский дневник" идеолог создания первого в РФ детского хосписа и председатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко рассказал, как в городе была заложена основа паллиативной медицинской помощи.

"Сначала это был просто порыв души — помочь какому-нибудь конкретному пациенту. Мы привозили памперсы, лекарства, находили профильных врачей, которые давали консультации. И вот в какой-то момент наших подопечных стало довольно много. Требовалось найти новый подход, который позволил бы помогать системно и при этом учитывал самые разные стороны жизни пациента. Так появился благотворительный фонд "Детский хоспис". Он заложил основу формирования системы паллиативной медицинской помощи детям в нашей стране", — отметил он.

Ткаченко подчеркнул, что на тот момент хосписов в мире практически не было, а на опыте петербуржцев в итоге учились коллеги из прибалтийских республик, Финляндии, Италии и других государств. Несмотря на то что подобные учреждения со временем стали появляться по всей России, петербургский по-прежнему уникален.