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5 июня, 14:14

Газизов ушёл в отставку с поста гендиректора после вылета "Уфы" во Вторую лигу

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов подал в отставку. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

Как уточняется, Газизов взял на себя вину за плохие результаты команды в прошедшем сезоне, по итогам которого клуб из Башкирии вылетел во Вторую лигу. В понедельник, 5 июня, состоялось собрание учредителей "Уфы", на котором отставка Газизова была принята.

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Отметим, что Газизов вернулся на пост гендиректора "Уфы" в марте 2021 года. Ранее он занимал данную должность с 2012-го по 2020 год. А с июля по декабрь 2020-го Газизов был гендиректором московского "Спартака". В апреле этого года Газизов не исключал уход из "Уфы" по окончании сезона.

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t.me / fcufa_team

Иван Косицын
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