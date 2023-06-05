Газизов ушёл в отставку с поста гендиректора после вылета "Уфы" во Вторую лигу

Как уточняется, Газизов взял на себя вину за плохие результаты команды в прошедшем сезоне, по итогам которого клуб из Башкирии вылетел во Вторую лигу. В понедельник, 5 июня, состоялось собрание учредителей "Уфы", на котором отставка Газизова была принята.

Отметим, что Газизов вернулся на пост гендиректора "Уфы" в марте 2021 года. Ранее он занимал данную должность с 2012-го по 2020 год. А с июля по декабрь 2020-го Газизов был гендиректором московского "Спартака". В апреле этого года Газизов не исключал уход из "Уфы" по окончании сезона.