Врач девочки с "маской Бэтмена" рассказал, как правильно загорать белокожим и голубоглазым

Долгое пребывание на солнце может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. В преддверии пляжного сезона лечащий врач "девочки с маской Бэтмена" — краснодарский онколог Павел Попов — рассказал, о чём следует помнить, отправляясь загорать.

"На юге солнце вредно уже с восьми часов утра и до 16 часов вечера. Светловолосым, белокожим и голубоглазым можно загорать только до восьми утра и после 16 часов. В остальное время необходимо защищать свою кожу в тени. У людей этого типа кожа буквально горит на солнце", — приводит сайт kp.ru слова медика.

Дело в том, что ультрафиолетовые лучи сильно иссушают кожу, в результате чего она теряет эластичность и рано стареет. Также загар в "запрещённые часы" провоцирует актинический кератоз, что является предраковым заболеванием кожи. При этом полагаться на солнцезащитные средства Попов тоже не рекомендует. Даже крема с защитой свыше SPF 50, по его словам, не могут гарантировать полную защиту от повреждающего действия солнечных лучей.