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7 июня, 09:59

Скандально известную звезду MTV отправили в психушку прямиком из ресторана

TMZ: Звезда MTV Бэм Марджера попал в психбольницу

<p>Бэм Марджера. Обложка © Getty Images / Gilbert Carrasquillo</p>

Бэм Марджера. Обложка © Getty Images / Gilbert Carrasquillo

Звезду шоу "Чудаки" на MTV Бэма Марджеру доставили в психиатрическую клинику прямиком из ресторана в Лос-Анджелесе, где, по словам полицейских, телеведущий представлял опасность для самого себя и посетителей. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, Марджера на некоторое время исчез и близкие беспокоились за его безопасность. Правоохранители отследили местонахождение 43-летней звезды по телефону. Речь и поведение телеведущего показались им подозрительными, поэтому они отвезли его на психиатрическую экспертизу. Согласно закону, в лечебнице экс-участника "Чудаков" могут держать до 72 часов.

Сейчас Марджера разводится с Николь Бойд, от которой у него есть пятилетний сын. В марте этого года телеведущий был обвинён в домашнем насилии и помещён в следственный изолятор, однако вышел на следующий день под залог в размере 50 тысяч долларов. После этого случая Бойд запретила Марджере общаться с ребёнком, а тот пообещал ей "курить крэк до самой смерти, если не увидит сына". Кстати, в 2021 году телеведущего уволили из "Чудаков" за чрезмерное употребление алкоголя.

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Наталья Исакова
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