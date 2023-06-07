Скандально известную звезду MTV отправили в психушку прямиком из ресторана

Звезду шоу "Чудаки" на MTV Бэма Марджеру доставили в психиатрическую клинику прямиком из ресторана в Лос-Анджелесе, где, по словам полицейских, телеведущий представлял опасность для самого себя и посетителей. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, Марджера на некоторое время исчез и близкие беспокоились за его безопасность. Правоохранители отследили местонахождение 43-летней звезды по телефону. Речь и поведение телеведущего показались им подозрительными, поэтому они отвезли его на психиатрическую экспертизу. Согласно закону, в лечебнице экс-участника "Чудаков" могут держать до 72 часов.

Сейчас Марджера разводится с Николь Бойд, от которой у него есть пятилетний сын. В марте этого года телеведущий был обвинён в домашнем насилии и помещён в следственный изолятор, однако вышел на следующий день под залог в размере 50 тысяч долларов. После этого случая Бойд запретила Марджере общаться с ребёнком, а тот пообещал ей "курить крэк до самой смерти, если не увидит сына". Кстати, в 2021 году телеведущего уволили из "Чудаков" за чрезмерное употребление алкоголя.