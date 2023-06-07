В Крыму мошенники заработали десятки миллионов рублей, обманывая людей на БАДах

Силовики задержали группу мошенников в Симферополе, разводивших тысячи человек на покупку БАДов. Всего группировка могла заработать до 80 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Задержание мошенников в Симферополе. Видео © SHOT

По его информации, участниками группировки стали 12 человек. Схема была сложной: людям предлагали купить БАДы, а затем под видом полицейских говорили им, что добавки — подделка и можно вернуть за них деньги. Правда, для этого нужно писать заявления и идти к адвокату (им был один из участников сообщества). Лжеюрист для достоверности даже купил себе накладную бороду для важности.

Организатором схемы оказался некий Ленур Ибрагимов. Его также задержали. Кол-центр по продаже БАДов разместился в обычном доме в Симферополе, куда с обысками нагрянули оперативники. Там они нашли несколько телефонов, с которых и осуществлялись звонки. По предварительным данным, жертвами мошенников могут стать около семи тысяч человек.