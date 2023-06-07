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7 июня, 10:52

В Крыму мошенники заработали десятки миллионов рублей, обманывая людей на БАДах

В Симферополе задержали мошенников, обманувших тысячи человек на БАДах

<p>Найденные при обысках устройства. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52514" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Найденные при обысках устройства. Обложка © SHOT

Силовики задержали группу мошенников в Симферополе, разводивших тысячи человек на покупку БАДов. Всего группировка могла заработать до 80 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Задержание мошенников в Симферополе. Видео © SHOT

По его информации, участниками группировки стали 12 человек. Схема была сложной: людям предлагали купить БАДы, а затем под видом полицейских говорили им, что добавки — подделка и можно вернуть за них деньги. Правда, для этого нужно писать заявления и идти к адвокату (им был один из участников сообщества). Лжеюрист для достоверности даже купил себе накладную бороду для важности.

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Организатором схемы оказался некий Ленур Ибрагимов. Его также задержали. Кол-центр по продаже БАДов разместился в обычном доме в Симферополе, куда с обысками нагрянули оперативники. Там они нашли несколько телефонов, с которых и осуществлялись звонки. По предварительным данным, жертвами мошенников могут стать около семи тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Москве воспитатель из школы "Восточное Измайлово" стала жертвой мошенников. Неизвестные вынудили её перевести им 3,5 миллиона рублей.

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Иван Косицын
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