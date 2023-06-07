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7 июня, 12:14

Киножурнал "Вслух!" покажут в российских кинотеатрах

В российских кинотеатрах стартует прокат мультижанрового киножурнала "Вслух!" кинокомпании "Артос". Об этом пишет издание "Глагол".

Проект стартовал в прошлом году в соцсетях и стал прорывом. Его прототипом является советский киножурнал "Фитиль". Уже снято 24 выпуска киножурнала, в этом году планируется снять ещё 48 эпизодов.

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С 15 июня при поддержке Фонда кино киножурнал начнут показывать в 220 российских кинотеатрах по всей стране. Выпуски будут транслировать вместе с рекламным блоком в начале киносеансов в качестве социальной рекламы. Среди актёров, принявших участие в съёмках, — Александр Яцко, Дмитрий Певцов, Сергей Погосян и другие.

Киножурнал "Вслух!" создаётся при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Выпуск состоит из трёх киноновелл, в которых с юмором затронуты актуальные темы.

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Иван Косицын
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