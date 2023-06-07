Сенат Швейцарии одобрил поправку, разрешающую реэкспорт оружия на Украину
Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, позволяющую реэкспортировать оружие в страны, где идут военные конфликты. За соответствующее решение проголосовали 22 парламентария, против — 17, ещё четверо воздержались.
"Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определённых условиях реэкспортировать её в страны, вовлечённые в вооружённые конфликты", — говорится на сайте верхней палаты швейцарского парламента.
В нижней палате парламента эту поправку ранее не одобрили, однако теперь ей придётся вновь вынести документ на голосование.
Напомним, что сейчас все страны, покупающие швейцарское оружие, подписывают обязательство не экспортировать его без разрешения Берна. Это препятствует, например, поставкам такого вооружения Киеву.
При этом ранее постпред Швейцарии в ООН Паскаль Берисвил говорила о невозможности реэкспорта швейцарского вооружения на Украину, так как это противоречит действующему законодательству нейтральной страны. В марте стало известно, что Берн предпочёл уничтожить 60 ЗРК Rapier вместо передачи ВСУ.
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