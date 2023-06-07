Сенат Швейцарии одобрил поправку, разрешающую реэкспорт оружия на Украину

Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, позволяющую реэкспортировать оружие в страны, где идут военные конфликты. За соответствующее решение проголосовали 22 парламентария, против — 17, ещё четверо воздержались.

"Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определённых условиях реэкспортировать её в страны, вовлечённые в вооружённые конфликты", — говорится на сайте верхней палаты швейцарского парламента.

В нижней палате парламента эту поправку ранее не одобрили, однако теперь ей придётся вновь вынести документ на голосование.