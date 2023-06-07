Губернатор Воробьёв заявил о доплатах работникам лучших колледжей Подмосковья с 1 июля
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о доплатах руководителям, мастерам и педагогам 10 лучших колледжей среднего профессионального образования. Речь об этом зашла в ходе обращения губернатора к жителям региона. Доплаты будут введены с 1 июля. Сумма составит от пяти до 53 тысяч рублей, передаёт телеканал "360". Всего дополнительные выплаты охватят 1,7 тысячи работников десяти учебных заведений.
Всего дополнительные выплаты охватят 1,7 тысячи работников десяти учебных заведений.
"Мы и дальше будем внимательно наблюдать, куда направить ресурсы для того, чтобы качество образования и всего, что связано с этими благородными профессиями, у нас росло", — сказал Воробьёв.
Губернатор отметил, что работающим в Подмосковье предприятиям и компаниям необходимы новые молодые специалисты. В связи с этим в текущем году в колледжах региона появятся дополнительные 800 бюджетных мест на самые востребованные специальности.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последние пять лет рост реальных зарплат в России превысил 22%. А в этом году данный показатель должен вырасти ещё на два-три процента, рассказал президент РФ Владимир Путин.