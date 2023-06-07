Шокировавшая Сеть "миссис Россия – 2023" ответила хейтерам

Победительница конкурса конкурса красоты среди замужних женщин "Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар, чью внешность раскритиковали в Сети, заявила, что до чужого мнения ей нет дела.

"Я не читаю комментарии о себе в соцсетях. Нет до этого дела. Чужое мнение меня не волнует. Я просто молча иду к своей цели, не оглядываясь назад", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".

"Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар. Фото © Пресс-служба конкурса "Миссис Россия – 2023"