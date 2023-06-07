Шокировавшая Сеть "миссис Россия – 2023" ответила хейтерам
"Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар заявила, что не читает комментарии критиков
"Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Победительница конкурса конкурса красоты среди замужних женщин "Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар, чью внешность раскритиковали в Сети, заявила, что до чужого мнения ей нет дела.
"Я не читаю комментарии о себе в соцсетях. Нет до этого дела. Чужое мнение меня не волнует. Я просто молча иду к своей цели, не оглядываясь назад", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".
"Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар. Фото © Пресс-служба конкурса "Миссис Россия – 2023"
Сейчас цель Натальи — победить на международном этапе конкурса красоты. При этом "миссис Россия" заявила, что не относится фанатично к своей внешности, а всего лишь три раза в неделю занимается спортом с тренером и правильно питается.
Напомним, церемония награждения конкурса красоты "Миссис Россия – 2023" состоялась 5 июня в Москве. Победила жительница Хабаровска Наталья Оскар. Это решение возмутило зрителей, поскольку они посчитали, что женщина хорошо выглядит только на отфильтрованных фото в соцсетях, а её реальная внешность совсем другая. За Наталью уже вступилась "коллега" — "миссис Россия – 2015" Екатерина Кирмель.