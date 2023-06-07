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7 июня, 16:09

Кожемяко рассказал, что Сапега узнала о помиловании в самый последний момент

<p>Помилованную в Белоруссии Софью Сапегу передали делегации Приморского края, которую возглавлял губернатор Олег Кожемяко. Фото © <a href="https://t.me/belta_telegramm/202433" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БелТА</a></p>

Помилованную в Белоруссии Софью Сапегу передали делегации Приморского края, которую возглавлял губернатор Олег Кожемяко. Фото © БелТА

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который сегодня встретил помилованную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу, рассказал, что девушка до последнего не знала о своём освобождении, поэтому, когда её выпускали из исправительной колонии в Гомеле, Софья была в шоке.

"Да, я обратился к Александру Григорьевичу (Лукашенко — Прим. Лайфа), и он принял эти решения, выпустил указ о помиловании. Отнёсся по-человечески, по-отцовски, понимая, что она уже сделала выводы из своих ошибок молодости и впредь такие моменты в своей жизни никогда не допустит. Для неё это был шок, потому что до утра она не знала, что это произойдёт, более того — до обеда (не знала о помиловании — Прим. Лайфа)", — рассказал Кожемяко в эфире радио "Комсомольская правда".

"Сволочь! Ещё и женился!": Тётя Сапеги эмоционально отреагировала на помилование Протасевича

"Сволочь! Ещё и женился!": Тётя Сапеги эмоционально отреагировала на помилование Протасевича

Напомним, что россиянку Сапегу задержали в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. В мае 2022-го её приговорили к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, угрозах силовикам и ряде других преступлений. Позже Сапега обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но тогда ей отказали. 7 июня 2023 года Лукашенко всё же помиловал россиянку.

Александра Вишнякова
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