Кожемяко рассказал, что Сапега узнала о помиловании в самый последний момент

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который сегодня встретил помилованную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу, рассказал, что девушка до последнего не знала о своём освобождении, поэтому, когда её выпускали из исправительной колонии в Гомеле, Софья была в шоке.

"Да, я обратился к Александру Григорьевичу (Лукашенко — Прим. Лайфа), и он принял эти решения, выпустил указ о помиловании. Отнёсся по-человечески, по-отцовски, понимая, что она уже сделала выводы из своих ошибок молодости и впредь такие моменты в своей жизни никогда не допустит. Для неё это был шок, потому что до утра она не знала, что это произойдёт, более того — до обеда (не знала о помиловании — Прим. Лайфа)", — рассказал Кожемяко в эфире радио "Комсомольская правда".