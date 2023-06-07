Лукашенко помиловал россиянку Сапегу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, приговорённую в республике к шести годам колонии. 7 июня девушку передали делегации Приморского края, которую возглавлял губернатор Олег Кожемяко.
Помилованную в Белоруссии Софью Сапегу передали делегации Приморского края, которую возглавлял губернатор Олег Кожемяко. Фото © БелТА
Указ о помиловании Лукашенко подписал сразу после встречи с Кожемяко. Приморский губернатор также показал первое видео с россиянкой, вышедшей из колонии. Девушка сразу же смогла поговорить с отцом по телефону.
Помилованную в Белоруссии Софью Сапегу передали делегации Приморского края, которую возглавлял губернатор Олег Кожемяко. Видео © телеграм-канал Олега Кожемяко
"Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс", — отметила Софья после освобождения.
Напомним, что россиянку Сапегу задержали в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. В мае 2022-го её приговорили к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, угрозах силовикам и ряде других преступлений. Позже Сапега обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но тогда ей отказали. Затем начал рассматриваться вопрос о её экстрадиции из Белоруссии в РФ.
Протасевич же сразу после ареста признался в крушении идеалов, которые толкнули его на участие в протестах в республике в 2020 году, начал работу в правозащитном центре и женился, правда, не на Софье, с которой на момент ареста его связывали романтические отношения. В начале мая 2023 года суд приговорил его к восьми годам заключения, однако спустя пару недель он был помилован.
ТАСС / БелТа / Леонид Щеглов