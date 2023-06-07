Лукашенко помиловал россиянку Сапегу

Указ о помиловании Лукашенко подписал сразу после встречи с Кожемяко. Приморский губернатор также показал первое видео с россиянкой, вышедшей из колонии. Девушка сразу же смогла поговорить с отцом по телефону.

"Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс", — отметила Софья после освобождения.